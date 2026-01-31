Napoli-Fiorentina: Vergara sblocca il match facendo impazzire il Maradona

Si è concluso il primo tempo di Napoli-Fiorentina. Gli azzurri sono avanti per 1 a 0 grazie al gol di Antonio Vergara.
La sintesi dei primi 45′: Vergara protagonista
Partenza aggressiva degli azzurri che si rendono subito protagonisti con un paio di cross insidiosi in area di rigore. La svolta arriva però al 12esimo minuto di gioco quando su un lancio lungo di Meret, il pallone sembra destinato ad Hojlund che lo fa scorrere senza mai toccarlo, proteggendolo dal centrale viola ed aprendo lo spazio per lanciare Vergara che tutto solo piazza la palla alle spalle di un incolpevole De Gea.
Si tratta della seconda rete consecutiva del ragazzo di Frattaminore dopo l’eurogol fatto al Chelsea pochi giorni.
Al 20esimo minuto di gioco ci riprova lo stesso Vergara che prova una conclusione deviata in corner dalla difesa viola.
La Fiorentina però non resta a guardare e sugli sviluppi di un calcio di punizione si rende pericolosa al 25esimo con lo stacco aereo di Piccoli che colpisce il palo e il successivo tentativo di Gudmundsson che impegna Meret. Gran bella parata del portiere azzurro che salva il risultato.
Al 27esimo paura in casa Napoli. Capitan Di Lorenzo resta a terra ed è costretta ad entrare la barella. Mani sul volto per Giovanni, che si tocca il ginocchio sinistro. Esce dal campo tra gli applausi del pubblico.
Al suo posto entra Olivera.
Al 39esimo un ottimo Elmas fa uno slalom in area e calcia col destro, il suo tiro viene respinto da Brescianini.
Al 41esimo è Hojlund a provarci ma il suo tentativo colpisce l’esterno della rete.
Dopo 5 minuti di recupero si chiude un primo tempo tra gioia ed ansia per il capitano partenopeo.