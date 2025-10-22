Conte risponde a Lang: “Deciderò io quando farlo giocare, altrimenti resterà in panchina”

PUBBLICITÀ

Noa Lang chiama, Antonio Conte risponde. L’esterno del Napoli si è lamentato dello scarso minutaggio nell’intervista a Ziggo Sport dopo la partita contro il PSV. E sempre Ziggo Sport, portale olandese, ha raccolto anche la versione di Antonio Conte sul minutaggio di Lang, nel post partita di Champions.

“Noa Lang – ha detto – ha disputato l’intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite, non è mai partito titolare ma ripeto dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Ora ripeto, Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo. Altrimenti rimarrà in panchina”.

PUBBLICITÀ

Cos’aveva detto Lang al termine di PSV-Napoli

Ma quali erano state le dichiarazioni di Noa Lang? L’esterno olandese, in occasione della disfatta di Eindhoven, è entrato solo al 58’, quando la partita era ormai compromessa. Troppo tardi per incidere, ancora una volta, così come troppo poco è stato il suo impiego finora in campo da parte del tecnico leccese. Il suo bilancio in azzurro è di 6 presenze, 4 in campionato e due in Champions League, per un totale di 110 minuti complessivi.

“Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”, ha dichiarato Lang ai microfoni di Ziggo Sport.

Lang non è stato impiegato molto in questa prima parte di stagione e ha anche precisato che non ha avuto molti confronti con Antonio Conte per chiarire la sua situazione: “Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante”.

Il calciatore olandese ha mostrato tutta la sua frustrazione e non ha nascosto la delusione per la prestazione della squadra: “Oggi, quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati”.