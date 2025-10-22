PUBBLICITÀ
È già rottura tra Conte e Lang? L’olandese: “Ci siamo parlati solo una volta, meglio non dire nulla”

Noa Lang era arrivato a Napoli tra grandi aspettative dopo essere stato uno dei simboli del PSV, ma in azzurro è diventato a tutti gli effetti una riserva, e fa male ammetterlo.

Da potenziale protagonista a semplice spettatore: la parabola del calciatore olandese in azzurro è un tema caldo anche nei media del suo paese.

Durante la pesante sconfitta dei campioni d’Italia in carica contro il PSV Eindhoven, Lang è entrato solo al 58’, quando la partita era ormai compromessa. Troppo tardi per incidere, ancora una volta. Il suo bilancio in azzurro è di 6 presenze, 4 in campionato e due in Champions League, per un totale di 110 minuti complessivi.

“Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”, ha dichiarato Lang ai microfoni di Ziggo Sport.

Lang non è stato impiegato molto in questa prima parte di stagione e ha anche precisato che non ha avuto molti confronti con Antonio Conte per chiarire la sua situazione: “Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante”.

Il calciatore olandese ha mostrato tutta la sua frustrazione e non ha nascosto la delusione per la prestazione della squadra: “Oggi, quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati.”

Il suo malessere non sorprende, considerato l’investimento fatto dal Napoli la scorsa estate: il club ha versato 25 milioni di euro al PSV per assicurarselo, cifra superata solo dai 31 milioni pagati per Sam Beukema.

