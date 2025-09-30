PUBBLICITÀ

Dopo la sconfitta al “Meazza” per 2-1 contro il Milan, il Napoli pensa alla Champions League. Al “Maradona” arriverà, domani sera, lo Sporting Lisbona: gli azzurri a caccia del primo successo europeo della stagione dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City.

A dare la carica alla vigilia è stato Antonio Conte, costretto di nuovo a fare i conti con l’emergenza in difesa e intervenendo sul “caso” De Bruyne, scoppiato dopo la sostituzione del belga, visibilmente mal digerita, nel corso del secondo tempo della sfida contro il Milan.

Conte spegne il caso De Bruyne ma avvisa il belga: “Patti chiari, amicizia lunga”

Conte interviene così la situazione legata agli infortuni in difesa: “Gli infortuni capitano a tutte le squadre che giocano in Europa, perché c’è meno tempo per allenarsi. Diventa un po’ meno normale quando i problemi si concentrano tutti nello stesso reparto, com’è capitato a noi. Vedremo come correre ai ripari. Se avete dei consigli sono ben accetti ora, perché dopo è facile…”. Azzurri che, comunque, possono sorridere in vista della sfida allo Sporting di domani: sono infatti recuperati Spinazzola e Olivera dopo il forfait contro il Milan. Entrambi i terzini si sono allenati in gruppo nella giornata di oggi e saranno quindi a disposizione per domani.

Sul caso De Bruyne: “In assoluto non mi piace parlare dei singoli, dico solo che la prestazione di San Siro mi ha soddisfatto, al netto di un paio di errori da non ripetere abbiamo a lungo dominato la gara.. Dico solo che è già stato tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no. Tocca pure a noi supportare Kevin, si vince o perde tutti insieme. Nei giudizi c’è sempre la tendenza a esagerare, nel bene o nel male. Ho detto dall’inizio che in questa stagione ci sarebbero state difficoltà. Lavoriamo per superarle”.