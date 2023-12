Controlli ambientali a Giugliano, scoperta e sequestrata una rimessa di rifiuti senza autorizzazioni

PUBBLICITÀ

Controlli a raffica a Giugliano. Nella mattinata di ieri, 6 dicembre, gli agenti della Polizia Municipale, in collaborazione con le forze dell’ordine e l’esercito, sono stati impegnati in una serie di controlli in via Madonna del Pantano. Nel corso dei suddetti controlli sono state scovate diverse attività illecite anche legate allo smaltimento illegale di rifiuti.

Controlli ambientali a Giugliano, sequestrati un rimessaggio privo di autorizzazioni e altre attività abusive

Innanzitutto, è stato sequestrato un rimessaggio sempre in via Madonna del Pantano privo di qualsiasi autorizzazione. Inoltre, durante l’operazione sono state sequestrate un’officina meccanica, una carrozzeria ed una attività di fabbro, tutte abusive. Elevate sanzioni amministrative per oltre 15mila euro e sono stati denunciati i rispettivi titolari per trattamento e smaltimento illecito dei rifiuti. Ancora: sono stati scoperti circa 300 chili (13.630 pacchetti) di sigarette di contrabbando occultati in un locale coperti da una tenda. Per tale reato si registra un arresto.

PUBBLICITÀ

A rendere nota l’operazione, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi attraverso un comunicato rilasciato sul proprio profilo Facebook.