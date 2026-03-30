Controlli anti-epatite a Casavatore, blitz con ‘stretta’ sui ristoranti

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Dopo la recente allerta sanitaria legata ad alcuni casi di epatite A, la Polizia Municipale di Casavatore ha messo in campo un’offensiva a tutto campo per garantire la salute pubblica e contrastare l’illegalità diffusa.

Controlli straordinari, verifiche sulla filiera alimentare, sanzioni per oltre 5mila euro e un’intensificazione della presenza sul territorio: queste le principali direttrici dell’operazione coordinata dal comandante Francesco Perrella.

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Nel mirino la filiera alimentare

Gli agenti del Comando, insieme al personale dell’ASL, hanno effettuato un’ispezione a tappeto in diverse attività di ristorazione. I controlli hanno riguardato l’intera filiera alimentare: dalla provenienza delle materie prime fino alla conservazione e somministrazione dei cibi. Un’azione mirata a scongiurare rischi per la salute pubblica in un momento di particolare attenzione sul fronte epidemiologico.

Ma non solo sicurezza alimentare. Nei giorni scorsi, i controlli si sono estesi anche al comparto commerciale, portando all’accertamento di gravi violazioni della normativa di settore. In un caso, un esercizio commerciale è stato sanzionato con verbali per un totale di circa 5mila euro.

Sul fronte della legalità diffusa, gli agenti hanno intensificato i posti di controllo sulla viabilità e condotto specifiche operazioni ambientali con personale specializzato. L’obiettivo è contrastare gli sversamenti illeciti di rifiuti, un fenomeno che – come sottolineato dal comando – “viene spesso perpetrato in totale disprezzo dei cittadini rispettosi delle regole”.

Collaborazione crescente e videosorveglianza

A supporto dell’attività della municipale, si registra una crescente collaborazione da parte dei cittadini. Segnalazioni sempre più puntuali – non più solo critiche, ma vere e proprie forme di aiuto concreto – stanno consentendo agli operatori di intervenire con maggiore tempestività.

«La cosa che mi rende orgoglioso – ha dichiarato il comandante Francesco Perrella – è che ormai le segnalazioni non sono più esclusivamente orientate alla critica, ma rappresentano una forma concreta di collaborazione con l’intera nostra struttura. Dal primo all’ultimo cittadino, ci aiutano a contrastare comportamenti che possono apparire banali ma che, in realtà, contribuiscono al degrado, come il lancio di rifiuti dai veicoli».

Grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, spiega Perrella, “ci siamo attivati su più fronti riuscendo a monitorare zone che in passato risultavano meno controllate. La tecnologia oggi ci consente di restituire dignità e decoro ad un territorio che per troppo tempo è stato vittima dell’inciviltà”.

“Insieme possiamo arrivare ovunque”

L’invito del comandante è chiaro: «Invitiamo tutti i cittadini non solo a segnalare, ma anche a collaborare attivamente, affinché si possa intervenire con tempestività ed efficacia. Da soli possiamo arrivare fino ad un certo punto… insieme possiamo arrivare ovunque».

A chiudere il bilancio dell’attività, un riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente dagli agenti: «Si intende evidenziare – si legge in una nota del Comando – l’elevato livello di professionalità, lo spirito di sacrificio e il senso del dovere dimostrato dagli uomini della Polizia Municipale, che con dedizione e impegno quotidiano operano a tutela della sicurezza, della legalità e della salute pubblica».

L’impegno della Polizia Municipale di Casavatore, sotto la direzione del comandante Perrella e di tutta la squadra, proseguirà senza sosta nei prossimi giorni.