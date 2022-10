Controlli al cimitero di Arzano, scoperti e multati fiorai abusivi

Controlli contro gli abusivi nell’area cimitero di Arzano, Casoria e Casavatore .

Vista la vastità dell’area e i precedenti controlli, i fiorai già finiti nel mirino della Polizia Locale arzanese un anno fa con un blitz che portò sia parcheggiatori che fiorai ad essere sanzionati e denunciati, quest’anno si sono spostati nel territorio di competenza di Casoria, insomma una ditta di tentativi “maldestro” per sfuggire ai controlli.

Questo non è bastato però, infatti gli agenti arzanese hanno pianificato controlli coinvolgendo i colleghi di Casoria e i militari della Tenenza Carabinieri di Arzano che hanno delimitati l’area e controllato diversi fiorai sanzionati per occupazione abusiva. Su Arzano un solo abusivo, mente su Casoria tre di loro sono stati multati per circa 1300 euro e rimozione delle occupazioni, controllate anche diverse autovetture.

Intanto il Comando di polizia di locale di Arzano ha predisposto un piano di viabilità e dissuasori per cercare di arrecare meno disagi agli utenti, ma l’area riceverà i cittadini di Arzano, Casoria e Casavatore.