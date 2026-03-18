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Controlli dopo le proteste a Villaricca, scoperti allacci idrici abusivi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Controlli dopo le proteste a Villaricca, scoperti allacci idrici abusivi
Controlli dopo le proteste a Villaricca, scoperti allacci idrici abusivi
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A seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Villaricca, è stata avviata la task force già annunciata dall’Amministrazione Gaudieri per contrastare gli allacci idrici abusivi.

Nel corso delle verifiche su via Consolare Campana, sono stati individuati diversi allacci illegali, configurando un caso di furto fraudolento della risorsa idrica. I soggetti responsabili sono stati identificati e saranno denunciati alle autorità giudiziarie, oltre a essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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Questo rappresenta solo l’inizio dell’azione di contrasto messa in campo dall’Amministrazione Gaudieri nella lotta all’evasione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale.

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