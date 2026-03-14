PUBBLICITÀ
HomeCronacaManca l'acqua a Villaricca 2, cittadini protestano in strada e bloccano il...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Manca l’acqua a Villaricca 2, cittadini protestano in strada e bloccano il traffico

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Manca l'acqua a Villaricca 2, cittadini protestano in strada e bloccano il traffico
Manca l'acqua a Villaricca 2, cittadini protestano in strada e bloccano il traffico
PUBBLICITÀ

Disagi in via Consolare Campania quest’oggi, tra Qualiano e Villaricca 2. Alcuni residenti della zona hanno protestato a per la mancanza d’acqua da ben cinque giorni, a causa della rottura di una condotta idrica.

I cittadini hanno protestato bloccando la circolazione stradale. Traffico, dunque, in tilt per diverso tempo tra i due Comuni, con carabinieri e agenti della polizia municipale che si sono immediatamente recati sul posto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.

PUBBLICITÀ

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati