Manca l’acqua a Villaricca 2, cittadini protestano in strada e bloccano il traffico

Disagi in via Consolare Campania quest’oggi, tra Qualiano e Villaricca 2. Alcuni residenti della zona hanno protestato a per la mancanza d’acqua da ben cinque giorni, a causa della rottura di una condotta idrica.
I cittadini hanno protestato bloccando la circolazione stradale. Traffico, dunque, in tilt per diverso tempo tra i due Comuni, con carabinieri e agenti della polizia municipale che si sono immediatamente recati sul posto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.