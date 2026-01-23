PUBBLICITÀ
Villaricca, al via i controlli a negozi e imprese sulla regolarità dei tributi locali

Antonio Mangione
Istituita a Villaricca una task force operativa dedicata alla verifica e al monitoraggio delle utenze commerciali presenti sul territorio comunale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di procedere all’aggiornamento e alla regolarizzazione delle posizioni tributarie locali, con particolare riferimento alla TARI, ai canoni idrici e agli altri tributi di competenza comunale.

Le attività di controllo prenderanno ufficialmente avvio a partire dal 2 febbraio 2026 e coinvolgeranno le attività economiche e produttive operanti nel Comune. L’azione della Task Force sarà orientata a verificare la regolarità contributiva delle imprese, migliorare la qualità e l’accuratezza delle banche dati comunali e rafforzare il contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione tributaria, garantendo al contempo un approccio collaborativo e di supporto verso gli operatori economici.

La Task Force opererà in sinergia con l’Ufficio Tributi e con le autorità competenti, nel pieno rispetto della normativa vigente, assicurando trasparenza e correttezza nello svolgimento delle verifiche. L’Amministrazione Comunale “invita pertanto tutti i titolari di attività commerciali e produttive a collaborare attivamente con gli operatori municipali, fornendo la documentazione richiesta e contribuendo così a un ordinato e efficace svolgimento delle attività di controllo”.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere equità fiscale, legalità e una gestione più efficiente delle risorse pubbliche, a beneficio dell’intera collettività.

