Controlli Epatite A, blitz in tre pescherie a Napoli: sequestrati 270 chili di prodotti ittici

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Nella giornata odierna, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Secondigliano, del Reparto Prevenzione Crimine, i militari dell’Arma dei Carabinieri, personale della Polizia Locale di Napoli, U.O. Tutela Edilizia, U.O. Secondigliano, U.O. Motociclisti, personale dell’A.S.L. Veterinari e dei tecnici dell’Enel hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano finalizzato al contenimento dell’emergenza virus epatite virale HAV.

Nel corso del servizio, sono state controllate 3 pescherie, sequestrati oltre 270 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di legge e un titolare è stato denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica ed altresì sanzionato per carenze igienico-sanitarie.

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Inoltre, sono stati controllati 4 esercizi commerciali di cui 2 sono stati sanzionati per aver esposto la merce sul suolo pubblico occupato abusivamente e uno sanzionato in quanto esercitava l’attività sprovvisto della SCIA commerciale e sanitaria.

Infine, gli operatori hanno identificato 60 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllato 34 autovetture, di cui una sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa e contestato 4 violazioni del Codice della Strada.