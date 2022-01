Green Pass, controlli no stop tra Napoli e provincia: multate 67 persone e 5 attività

Continuano i controlli green-pass da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che presidiano quotidianamente con le altre forze dell’ordine i centri nevralgici del trasporto pubblico presenti in città e in provincia. I militari – nell’ambito dei servizi organizzati per limitare il fenomeno epidemico – vogliono tenere alta l’attenzione.

Solo ieri sono state controllate 714 carte verdi di altrettanti cittadini. Ben 67 le persone sanzionate. Sono invece 28 le attività commerciali controllate, cinque le sanzioni per l’inosservanza delle norme anti-contagio. I servizi continueranno nei prossimi giorni.