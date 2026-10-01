Controlli sull’immigrazione ad Acerra, espulsi due irregolari dall’Italia

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Martedì la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione. In particolare, la Questura di Napoli ha effettuato, nel comune di Acerra, un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale. All’avvenuta convalida dei provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, i due irregolari sono stati accompagnati nello Stato di appartenenza.