Fa scendere il ragazzo senza biglietto dal tram, controllore aggredito a Napoli [Video]

È sprovvisto del titolo di viaggio e così viene invitato a scendere dal tram dal controllore. Tra il giovane e l’operatore dell’azienda di trasporti nasce però un diverbio che, poco dopo, sfocia in uno scontro fisico dove ad avere la peggio è proprio il controllore. Così raccontano alcuni testimoni che hanno inviato il video e la segnalazione al Consigliere Regionale di Europa Vede Francesco Emilio Borrelli. L’episodio si sarebbe verificato a Napoli, in Via Marina, ed è stato riproposto anche in un video postato dal profilo social “Welcome to Favelas”.

La denuncia social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“Attendiamo riscontri su quanto ci è stato segnalato, abbiamo chiesto verifiche e delucidazioni su questo episodio. Se il motivo dell’aggressione fosse confermato sarebbe gravissimo. Quando le cose verranno chiarite potremo esprimerci con maggiore precisione ma è comunque evidente quanto la violenza sia diventata oramai la prima ‘forma di comunicazione’ dalla nostra società e questo è avvilente ed allarmante. Bisogna assolutamente correre ai ripari ed invertire la rotta.” – si è così espresso Borrelli sulla vicenda.