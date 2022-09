Contromano in autostrada, uccide un 28enne nello schianto con un’auto

Ancora un incidente mortale, ancora una follia: un’auto contromano sul raccordo autostradale. Una circostanza assurda che si è verificata più volte solo quest’anno sulle grandi arterie toscane.

Un auto contromano in autostrada si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, alla guida c’era il 28enne Stefano Sanna: per lui non c’è stato niente da fare

La tragedia nella notte sull’autostrada Siena-Firenze, all’altezza di Monteriggioni tra l’uscita Siena Nord e quella Badesse. L’allarme è scattato intorno all’una. Un’auto contromano condotta da un 30enne sull’AutoPalio si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, alla guida c’era un giovane, un ragazzo di 28 anni che è morto nell’impatto. La vittima è Stefano Sanna, senese; lavorava nell’azienda agricola di famiglia. Era così felice della sua nuova auto, un’Audi nera, che l’aveva addirittura messa come foto di profilo su Facebook e lo scorso luglio raccontava di come fosse felice di averla acquistata. Nel frattempo, il 30enne ha riportato ferite non preoccupanti; è stato portato alle Scotte di Siena.

La Procura di Siena ha aperto un fascicolo: il 30enne è indagato per omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Siena, l’automedica del 118, l’ambulanza della Misericordia di Siena, la polizia stradale. I due automobilisti erano rimasti incastrati all’interno degli abitacoli: è stato necessario il penoso lavoro dei pompieri per tirare fuori i due. Il tratto stradale è stato chiuso per consentire i soccorsi e deviato sulla viabilità ordinaria. Sul fronte giudiziario, a quanto risulta, la Procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.