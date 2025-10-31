Coppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere, arrestato 26enne napoletano

PUBBLICITÀ

Una coppia di coniugi ottuagenari ha mandato all’aria il piano di un truffatore che, fingendosi carabiniere, tentava di estorcere loro denaro con la classica tecnica del “finto incidente del parente”. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 28 ottobre.

Il complice del giovane poi arrestato ha telefonato agli anziani sostenendo che il loro nipote fosse rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e che servissero 7.500 euro per evitare una presunta amputazione. Ma l’uomo, memore di un tentativo simile avvenuto mesi prima, ha intuito subito il raggiro e ha avvisato la Squadra Mobile della Polizia di Stato.

A quel punto i due anziani hanno deciso di assecondare la messinscena per guadagnare tempo. La moglie ha mantenuto la conversazione con il falso carabiniere fingendo disponibilità, dichiarando di poter consegnare 6.500 euro in contanti e alcuni gioielli. Il truffatore ha quindi inviato un complice a casa loro.

Il giovane, un 26enne residente a Napoli, si è presentato all’abitazione, ma non appena ha varcato il cancello ha capito di essere finito in una trappola: gli agenti, già appostati nei pressi della casa, lo hanno bloccato mentre tentava la fuga. Inizialmente ha fornito false generalità, ma i controlli lo hanno identificato: si tratta di un soggetto con precedenti per rapina, truffa e spaccio, agli arresti domiciliari dal 25 settembre per rapina aggravata e già evaso più volte per commettere reati analoghi.