Coppia rapinata in auto a Ercolano: ladri fuggono via con soldi, cellulare e anelli d’oro

Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
I carabinieri intervengono per rapina in danno di due giovani. Dai primi accertamenti pare che poco prima due individui avrebbero rotto il vetro anteriore destro della Fiat 500 con una pistola.

A bordo dell’auto c’erano un 30enne e una 26enne. Le vittime consegnavano ai rapinatori una borsa da donna con all’interno documenti, carte di credito e soldi, uno smartphone e due anelli d’oro.

I malviventi, incappucciati, prima di andare via prendevano le chiavi dell’auto.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

