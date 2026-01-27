I carabinieri intervengono per rapina in danno di due giovani. Dai primi accertamenti pare che poco prima due individui avrebbero rotto il vetro anteriore destro della Fiat 500 con una pistola.
Coppia rapinata in auto a Ercolano: ladri fuggono via con soldi, cellulare e anelli d’oro
A bordo dell’auto c’erano un 30enne e una 26enne. Le vittime consegnavano ai rapinatori una borsa da donna con all’interno documenti, carte di credito e soldi, uno smartphone e due anelli d’oro.
I malviventi, incappucciati, prima di andare via prendevano le chiavi dell’auto.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano.