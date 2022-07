Coppia si lascia andare alla passione sfrenata, rapporto hot sul porto di Salerno

Un ragazzo ed una ragazza, colti da una irrefrenabile passione, si sono lasciati andare sulle banchine della stazione Marittima di Salerno consumando un rapporto sessuale in pieno giorno davanti a ormeggiatori e passanti che, increduli, hanno scattato foto e ripreso la scena in alcuni video pubblicati sulla pagina Facebook “Solo per chi ama Salerno”. È accaduto nella mattinata di oggi, sotto il sole cocente che non ha per nulla fatto desistere dal loro intento la coppietta. Il filmato è divenuto in pochi minuti virale nelle chat di Whatsapp e poi anche sul social.

Una coppietta appartata (non più di tanto) alla stazione marittima di Salerno. È diventato virale il video girato in città in cui si vedono un ragazzo ed una ragazza impegnati a scambiarsi effusioni sul molo della stazione marittima disegnata dall’archistar Zaha Hadid.

Salerno, coppietta alla stazione marittima: il video fa il giro del web

“A Salerno non ci facciamo mancare nulla” recita il post che accompagna il video diventato virale nel giro di poche ore e rimbalzato sui vari social network. Non è la prima volta: in passato fece scalpore il video di un’altra coppietta “focosa” appartatasi in pieno giorno sugli scogli della spiaggia La Baia dove i bagnanti presero a sassate i due amanti. In questa occasione, invece, nessuno ha disturbato gli amanti, limitandosi a filmarli e a pubblicare il video sul web. Segnalazioni simili arrivano anche dalla spiaggia di Santa Teresa: colpa del caldo, sarà, ma qualcuno ha ribattezzato Salerno “la città dell’amore” ironizzando su quanto accaduto.

Ironia a parte, in tanti hanno commentato con indignazione la scena diventata virale in queste ore. “È uno scempio” scrive qualcuno, ma c’è anche chi invoca il rispetto della privacy: “Ma farvi i fatti vostri?”. E ancora: “I telefonini sono la rovina della nostra epoca”.

http://