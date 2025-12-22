Corona indagato dopo la denuncia di Signorini, l’accusa è di revenge porn

PUBBLICITÀ

Sarà interrogato martedì mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per “revenge porn” su denuncia del conduttore tv Alfonso Signorini, dopo che nei giorni scorsi l’ex fotografo, attraverso il suo format «Falsissimo», ha accusato, in sostanza, Signorini di aver portato avanti un sistema di favori sessuali. Questo secondo la versione di Corona, per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello.

L’interrogatorio, fissato dai pm per martedì, è stato richiesto dallo stesso ex agente fotografico, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, dopo che sabato (la notizia è emersa domenica) la polizia, coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, ha effettuato perquisizioni a carico di Corona. Acquisita anche la copia forense del suo telefono e di un tablet e anche il filmato della puntata di Falsissimo. E ciò per recuperare quelle “immagini o video sessualmente espliciti” che sarebbero stati diffusi “illecitamente”, come denunciato ai pm da Signorini.

Al momento gli inquirenti indagano sull’ipotesi denunciata dal conduttore e poi valuteranno, comunque, ulteriori eventuali profili del contesto di indagine, anche nel caso vengano presentate denunce da altre persone con l’indicazione di altri reati. Le perquisizioni degli investigatori, andate avanti sabato per tutto il giorno, hanno riguardato, oltre all’abitazione di Corona, anche gli studi di Velvet Cut, la società dove viene registrato “Falsissimo”, trasmesso su YouTube.