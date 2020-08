Calano ancora i positivi in Campania e in Italia: l’ultimo bollettino. Oggi l’Unità di Crisi ha diffuso i dati del bollettino ordinaria riguardante l’emergenza covid. Sono ancora in calo i positivi, infatti, oggi si registrano 7 casi rispetto ai 10 di ieri. Fortunatamente nessun paziente è deceduto, mentre si registrano 3 nuovi guariti.

CASI POSITIVI IN ITALIA