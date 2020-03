Coronavirus, donna rimprovera runner e lui le sfascia la macchina

Rimproverato dalla vicina perché stava facendo jogging sotto casa un uomo ha perso la testa e ha sfasciato l’auto della donna a martellate. L’episodio è accaduto a Montesilvano, in Abruzzo, e la scena, degna di un film, è stata ripresa e postata online dove in breve tempo è diventata virale. L’uomo, nonostante le preghiere della donna, non ha fermato la sua furia e non contento di aver praticamente distrutto l’auto è arrivato a minacciare la vicina che in lacrime lo ha implorato più volte di fermarsi. (LaPresse)