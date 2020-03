Coronavirus, il Paziente 1 respira da solo: dimessa la moglie incinta

“Il paziente ‘uno’ e’ stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E’ stato cioe’ ‘stubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Si tratta del 38enne, noto appunto come ‘paziente 1’, la cui moglie incinta è già stata dimessa.

Oggi pomeriggio il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, ha comunicato il resoconto sul contagio: 7.985 sono gli italiani attualmente positivi al virus, 724 il totale dei guariti (102 in più di ieri) e 463 le vittime, 97 in più rispetto a ieri.

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente affette da Covid-19 in Italia sono:

4.490 in Lombardia

1.286 in Emilia Romagna

694 in Veneto

337 in Piemonte

313 nelle Marche

206 in Toscana

94 nel Lazio

119 in Campania

97 in Liguria

89 in Friuli Venezia Giulia

52 in Sicilia

46 in Puglia

33 nella provincia di Trento

30 in Abruzzo

28 in Umbria

14 in Molise

19 in Sardegna

15 in Valle d’Aosta

9 in Calabria

9 nella provincia di Bolzano

5 in Basilicata

Le vittime sono:

333 in Lombardia

70 in Emilia Romagna

20 in Veneto

13 in Piemonte

10 nelle Marche

1 in Toscana

5 nel Lazio

7 in Liguria

1 in Friuli Venezia Giulia

3 in Puglia