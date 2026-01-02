Corpi estranei nell’impasto, pandoro pericoloso ritirato dal commercio

Rischio fisico. Con questa motivazione è stato richiamato dal mercato, dall’azienda produttrice, il Pandoro classico Vergani. L’avviso è pubblicato sul portale del Ministero della Salute.
Il motivo del richiamo: presenza corpi estranei (residui di rivestimento PTFE stampo di cottura). Il Il rivestimento in PTFE (Politetrafluoroetilene), noto anche come Teflon, è un rivestimento antiaderente, super-liscio e chimicamente inerte, utilizzato per le sue proprietà di bassa frizione, resistenza termica e chimica.
Il prodotto ritirato è il Pandoro classico Vergani da 600 g.