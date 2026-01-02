PUBBLICITÀ
Corpi estranei nell’impasto, pandoro pericoloso ritirato dal commercio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Rischio fisico. Con questa motivazione è stato richiamato dal mercato, dall’azienda produttrice, il Pandoro classico Vergani. L’avviso è pubblicato sul portale del Ministero della Salute.

Il motivo del richiamo: presenza corpi estranei (residui di rivestimento PTFE stampo di cottura). Il Il rivestimento in PTFE (Politetrafluoroetilene), noto anche come Teflon, è un rivestimento antiaderente, super-liscio e chimicamente inerte, utilizzato per le sue proprietà di bassa frizione, resistenza termica e chimica.

Il prodotto ritirato è il Pandoro classico Vergani da 600 g.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

