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Corsa clandestina tra motocross tra i vicoli del Vomero, fermato 29enne dopo fuga e incidente

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Corsa clandestina tra motocross tra i vicoli del Vomero, fermato 29enne dopo fuga e incidente
Corsa clandestina tra motocross tra i vicoli del Vomero, fermato 29enne dopo fuga e incidente
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Sei motocross da gara sfrecciavano tra i vicoli del Vomero nel cuore della notte, e uno dei centauri è stato arrestato dopo aver trascinato un carabiniere per alcuni metri.

È successo intorno all’una della scorsa notte. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero erano impegnati in servizi per la sicurezza della movida e, in abiti civili, stavano effettuando controlli in vico Belvedere, quando hanno notato tre scooter procedere in controsenso con a bordo sei tra ragazzi e ragazze.

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Corsa clandestina tra motocross tra i vicoli del Vomero, fermato 29enne dopo fuga e incidente

Poco dopo, mentre una pattuglia stava raggiungendo la zona, un forte rombo ha attirato l’attenzione dei militari. Nel vicolo sono arrivate sei motocross da gara, tutte prive di targa. Alla guida c’erano persone con casco integrale e passamontagna. Alla vista dei carabinieri i centauri hanno tentato subito di invertire la marcia per fuggire. È scattato l’alt. Uno dei militari si è lanciato verso il primo motociclista che stava già accelerando in direzione opposta, riuscendo ad afferrarlo per il giubbotto.

La moto non si è fermata e ha trascinato il carabiniere per alcuni metri. Durante la fuga il mezzo si è impennato e sia il militare sia il centauro sono caduti a terra.

Il giovane ha continuato a opporre resistenza nel tentativo di divincolarsi, ma è stato bloccato con l’aiuto di un altro carabiniere. Sotto il casco e il passamontagna è stato identificato un 29enne incensurato residente nel quartiere San Carlo all’Arena. Per lui è scattato l’arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Un secondo motociclista, un 55enne, è stato invece fermato senza opporre resistenza e sanzionato per violazioni al codice della strada. Le due motocross sono state sequestrate, mentre gli altri quattro centauri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sono in corso indagini per identificarli.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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