Covid a Napoli, Manfredi: “Nuova ondata, mascherina negli ambienti affollati”

“Sicuramente siamo in presenza di una nuova ondata. Chiaramente le caratteristiche sono molto differenti perchè i casi gravi sono molto ridotti rispetto all’inizio della pandemia“. Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, pronunciate a margine dell’evento Laboratorio Sanità 20/30 in corso a Città della Scienza.

Le parole di Manfredi sul Covid in Campania: “Seguire le norme di prudenza e indossare la mascherina”

“Ci vuole attenzione – ha aggiunto Manfredi – e soprattutto bisogna spingere tutti i cittadini a seguire le norme di prudenza. L’uso della mascherina negli ambienti affollati, la continuità nelle azioni di igiene personale che sono fondamentali per evitare che il contagio possa dilagare eccessivamente. È un momento in cui ci vuole una particolare attenzione“.

Necessaria integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali per rispondere ai bisogni dei cittadini e non pesare sugli ospedali

“La vera sfida è una sanità territoriale che sia veramente efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. Soprattutto perché questa è l’unica strada per poter intercettare i tanti bisogni di sanità inespressi. E anche per poter integrare i servizi sanitari con i servizi sociali“, ha affermato il primo cittadino. Il quale successivamente ha spiegato: “È molto importante la stretta connessione tra il sistema sanitario regionale e gli enti locali e i comuni che gestiscono i servizi sociali. Perché questo rappresenta anche un filtro per evitare un’eccessiva pressione sugli ospedali. Che spesso diventano l’unico luogo dove i cittadini vanno per fare una richiesta di sanità che potrebbe essere risolta molto prima“.