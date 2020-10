Covid. Oggi 22 mila contagi in Italia, raddoppiano le vittime: 221 morti. Il bollettino

Nuovi record per contagi da covid e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi. I morti sono 221 (ieri erano 141), secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 127 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090, ben 18.406 più di ieri.

Sono invece 1.411 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, 127 in più rispetto a ieri. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 958, contro i 991 di ieri, portando il totale a 13.955Le regioni con maggiori casi sono la Lombardia con 5.035 nuovi casi, la Campania con 2.761, il Piemonte con 2.458, il Lazio con 1993, la Toscana con 1823, il Veneto con 1526, l’Emilia Romagna 1413, e la Liguria con 1127 nuovi casi. Tutte le altre regioni hanno meno di mille nuovi casi covid. E’ quanto si legge nel bollettino odierno del Ministero della Salute Iss. La Regione nella quale l’incremento è stato più basso è la Valle d’Aosta con 57 casi.

“Il Dl rilancio ha previsto un incremento di 3500 posti letto in terapia intensiva e 4225 in subintensiva ma non ci sono specialisti a sufficienza per questi numeri: mancano ben 4mila medici, ossia 2mila rianimatori e altri 2mila tra infettivologi, pneumologi, internisti. Oltre a 7mila infermieri”. Il forte allarme arriva dal principale sindacato italiano dei medici ospedalieri Anaao Assomed che ha anche redatto un Rapporto. Il segretario nazionale Carlo Palermo chiarisce: “I posti in intensiva per covid non funzionano da soli, sono strutture ad elevata intensità professionale e richiedono personale altamente qualificato. Senza medici e infermieri la crescita dei numeri resta sulla carta”.