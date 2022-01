Covid in Campania, oggi oltre 13mila positivi. I morti preoccupano De Luca: «Numeri impressionanti»

Il bollettino Covid di oggi in Campania. I positivi sono 13.682 su un totale di 90.856 test effettuati. Dei 58.979 test antigenici, 9.373 sono risultati positivi. Dei 31.877 molecolari, invece, emersi 4.309 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 786 mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.339. Altri 21 morti nelle ultime 48 ore.

“Numero impressionante di morti”, De Luca allarmato dall’emergenza covid

Oggi pomeriggio il presidente della regione Campania è intervenuto nella diretta consueta. Vincenzo De Luca ha parlato della situazione covid e delle vaccinazioni: “Non so se siamo arrivati al massimo del contagio, al picco. La sensazione che si ha è che abbiamo ancora un numero impressionante di morti per Covid. E da questo punto di vista siamo veramente in un’emergenza drammatica. Ma per quanto riguarda l’estensione del contagio, da qualche giorno siamo fermi sotto i 200mila. Nessuno di noi è in grado di sapere cosa succederà nei prossimi giorni, la sensazione è che si vada verso un qualche assestamento, e questo lascia intuire che da fine gennaio cominceremo ad avere probabilmente una discesa del contagio. Speriamo che sia così dobbiamo stringere i denti fino a fine gennaio, credo che sia ragionevole prevedere che poi dopo fine gennaio comincerà questa lenta discesa del contagio, anche perché stanno crescendo i numeri dei vaccinati, anche di quelli con la prima dose che mi pare si stiano svegliando, meglio tardi che mai”.

DE LUCA E LA QUESTIONE SCUOLE

“Continuo a registrare una posizione propagandistico-demagogica del Ministero della Pubblica istruzione in relazione alle scuole. Premesso che abbiamo tutti l’obiettivo di mandare a scuola in presenza i ragazzi, premesso che dobbiamo fare di tutto per raggiungere questo obiettivo, ma dire questo non significa fare demagogia e chiudere gli occhi davanti alla realtà. Esprimo il mio ringraziamento al personale docente per il lavoro immane che stanno facendo in una situazione di confusione totale stanno davvero facendo un lavoro eroico, diversamente da quello che ha comunicato il ministro della Pubblica istruzione, proponendo dati mistificati. – dichiara il Governatore – Non è vero che abbiamo il 92-93% di situazioni normali, è una pura mistificazione. Ad oggi i positivi che abbiamo in Campania nella fascia di età 0-13 anni è di 29mila unità, sono i dati rilevati dall’11 gennaio a oggi. Nel periodo 11-19 gennaio i contagiati nel territorio della Asl Napoli 1 sono stati 5mila, che, se confrontati con i dati degli ultimi 10 giorni del 2021, registrano un incremento del 132%“, conclude De Luca.