Covid e influenza stagionale, Sileri d’accordo con De Luca: “Attenzione al prossimo autunno”

“In autunno potremmo avere due problemi da affrontare: il Covid che rialza la testa e l’influenza stagionale”. E’ quanto ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, sottolineando come si debba “lavorare su questi due aspetti”.

“Non abbiamo coinvolto gente come Remuzzi, Zangrillo, Galli, Mantovani, Bassetti, Burioni, Vaia. Andavano inseriti in una task force del ministero. Invece ci fu una chiusura politica verso le indicazioni della scienza e anche verso il territorio. Avremmo dovuto costruire un nucleo centrale forte e poi arricchirlo con tante braccia costituite da piccole task-force specializzate nei vari settori, dalla rianimazione alla logistica, dall’epidemiologia alla virologia fino alla scuola, e forse ci saremmo risparmiati i banchi a rotelle. Invece non c’è stata capacità, e forse neppure voglia, di fare squadra. Travolti dall’emergenza, alcuni persero la testa. Il governo si mise subito in contrapposizione con le Regioni”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista a Libero.

Covid: 827 positivi in Campania, ancora in calo i ricoveri

Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi ma resta stbile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 827 positivi su 4.556 tamponi esaminati, 937 in meno di ieri con 4.869 tamponi processati in meno. Di questi, 3.693 su 11.931 sono positivi al tampone antigenico mentre 42 su 863 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,15%, poco più di un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,72%.