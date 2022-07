Covid, in Campania nuova impennata. De Luca: “Nuova ordinanza in arrivo”

Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid, su 16.061 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 31,07%, in risalita rispetto al 29,26% del giorno precedente anche per via del minor numero di tamponi nel giorno domenicale.

Il bollettino regionale segnala ben 30 vittime, di cui sei nelle ultime 24 ore e 24 registrati in ritardo dai giorni precedenti.

Migliora la situazione nelle terapie intensive, con 28 ricoverati (-6) mentre si registra l’ennesima impennata per i ricoveri ordinari che salgono a quota 722 (+73 in un giorno, in pratica oltre il 10 per cento di crescita).

De Luca pronto all’ordinanza dell’estate, brutte notizie per i vacanzieri

Vincenzo De Luca si prepara per emanare un’ordinanza anti-Covid per l’estate in Campania. Si tratterrebbe di un provvedimento per le persone che arrivano dall’estero in aeroporto, quindi, si potrebbe trattare anche di persone che tornano in Campania dalle vacanze. Ad annunciarlo è proprio il presidente della Regione alla presentazione del progetto per l’ampliamento dell’ospedale Rizzoli di Ischia: “Probabilmente dovremo fare un’ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall’estero a fine agosto, altrimenti noi avremo mesi di settembre e ottobre estremamente pesanti. Noi ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati per quelli che torneranno in Italia dopo essere andati in ferie in altre parti del mondo“.

“Io sono fra quelli che ritengono che in Italia il Ministero della Salute sia virtuale, non esiste. Qualcuno di voi ha capito che diavolo dobbiamo fare per la quarta dose? Chi la deve fare, è obbligatoria, non è obbligatoria? Una meraviglia, dilettanti allo sbaraglio” ha detto il Governatore tornando nuovamente a criticare il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Ricordo – ha aggiunto De Luca – che la Regione Campania è penalizzata ogni anno di 220 milioni di euro e che è l’ultima d’Italia nel trasferimento di risorse del piano sanitario nazionale. In questo momento abbiamo una battaglia in corso con il Ministero della Salute, abbiamo aperto una battaglia per dire che la Regione Campania vuole perlomeno le stesse risorse medie dell’Italia, almeno questo. E’ una battaglia decisiva, perché gira e rigira alla fine arriviamo sempre alle risorse. Quando si tratta di difendere gli interessi dei nostri concittadini, io non guardo in faccia a nessuno. Ci devono rispettare. I cittadini campani hanno diritto ad avere gli stessi diritti che hanno i cittadini italiani del Centro-Nord, nulla di più ma anche nulla di meno. Per come stavamo e stiamo combinati in Campania, noi abbiamo fatto un miracolo, perché ancora oggi con 10mila dipendenti in meno siamo la regione d’Italia che ha la percentuale più bassa di decessi per Covid”.