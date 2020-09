Covid in Italia, 1.648 nuovi casi e 24 morti: Campania la regione più colpita, poi Lazio e Lombardia

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi di covid in Italia (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. I morti sono stati 24, in aumento rispetto ai 16 di ieri e alla media degli ultimi giorni. Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 313.011. Le vittime totali salgono a 35.875. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania (+286) seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna regione fa registrare zero casi.

I pazienti in terapia intensiva aumentano di altre 7 unità arrivando a 271, i ricoverati con sintomi da Covid di 71 unità e sono ora 3.048. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 47.311 persone (+229), i positivi sono 50.630 (+307). I dimessi e guariti sono 226.506, aumentando di 1.316 unità.

Il Cts ha dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. Secondo quanto si apprende, c’è stato infatti un accordo di massima nel corso della riunione sulla bozza della circolare presentata dal ministero della Salute nella quale si afferma in maniera esplicita che “ai fini esclusivi di screening è possibile utilizzare i test antigenici” nelle scuole. La circolare non era all’ordine del giorno ed è stata illustrata dai rappresentanti del ministero

Nelle ultime 24 ore individuati 286 nuovi casi di Covid in Campania. Lo rende noto l’Unità di Crisi regionale a fronte dei 6.335 tamponi analizzati (di più rispetto a ieri). Il totale degli ammalati dall’inizio della pandemia arriva a 12.455. Aumenta il numero di decessi, sono due nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri scende il numero di guariti nelle ultime 24 ore: sono solo 59 rispetto ai 144 di ieri. Dall’inizio della pandemia sono 463 i deceduti, mentre sono 6.027 i guariti.

Covid, oggi altri 286 positivi in Campania: due morti nel giorno dell’ordinanza di De Luca

Questo il bollettino di oggi 29 settembre:

Positivi del giorno: 286

Tamponi del giorno: 6.335

Totale positivi: 12.455

Totale tamponi: 590.407

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 59

Totale guariti: 6.027

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS, VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.