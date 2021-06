Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Covid in Campania, ancora ai minimi dall’esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 117 positivi al Covid su 7.371 tamponi molecolari esaminati, 69 in più di ieri con 5.610 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l’1,59% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 2,72%. Di tutti questi nuovi contagiati dal Covid, 80 sono asintomatici e 37 presentano sintomi. In un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.476 il numero di vittime con i 22 decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che sono tutti «deceduti tra novembre 2020 e maggio 2021 ma registrati ieri». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 209 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.

