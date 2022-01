Covid, numeri sempre più in discesa in Campania: il peggio della quarta ondata è passato

Ancora in discesa la curva dei contagi Covid in campania. Secondo l’ultimo bollettino, aggiornato alle 23.59 di ieri, infatti il numero di nuovi positivi è ulteriormente diminuito. Il numero di persone risultate positive al virus oggi è di 11.319. Ben 816 in meno rispetto a ieri.

Tamponi processati oggi in Campania

I test effettuati, invece, sono 79.198, circa 4mila in meno rispetto a ieri. Di questi, c’è da precisare, sono risultati positivi 8.464 su 53.944 tamponi antigenici. Mentre, su 25.254 tamponi molecolari, sono emersi 2.855 contagiati dal virus.

I numeri nei reparti di degenza e in TI

Resta stabile la situazione negli ospedali: è, infatti, invariato il numero di ricoveri rispetto a ieri, con 1.387 malati con sintomi. Lievissimo miglioramento in terapia intensiva, con il numero di posti letto occupati che scende da 100 a 99.

Il numero di decessi per Covid

Ad aumentare, tuttavia, è il numero di decessi. La Campania, infatti, oggi registra quasi il doppio di morti. Sono 32 i deceduti, 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 3 sono deceduti in precedenza, ma sono stati registrati solo ieri.

Il picco della quarta ondata alle spalle e Omicron 2

Sembra, dunque, confermarsi il lento superamento della quarta ondata di Covid, caratterizzata dalla contagiosissima variante Omicron. Proprio nelle ultime ore, in realtà, è arrivata dalla Liguria una nuova segnalazione. Il Laboratorio di Igiene del Policlinico san Martino – diretto dal professor Icardi – conferma che è stata sequenziata, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2.

I numeri del bollettino Covid di oggi in Campania

Positivi del giorno: 11.319 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 8.464

Positivi al molecolare: 2.855

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 79.198

di cui:

Antigenici: 53.944

25.254 Molecolari:

Deceduti: 32 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.387

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.