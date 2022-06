Impennata di casi di Covid, Omicron 5 corre veloce: quali sono le regioni a rischio

L’ultimo monitoraggio sull’andamento pandemico pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, integrato con i dati diffusi dal ministero della Salute, ci restituisce un quadro davvero allarmante: l’indice di trasmissibilità Rt medio nell’ultima settimana è pari a 1,07, ha superato dunque la fatidica soglia epidemica di 1 e preoccupa tutti gli scienziati più esperti in materia, a partire dal fisico Roberto Battiston, che al Corriere della Sera ha dichiarato come “non è chiaro cosa possa limitare la diffusione del virus in queste condizioni, con numeri che potrebbero anche peggiorare nelle prossime settimane”.

L’esperto – tra le voci più ascoltate dell’intero panorama nazionale ed europeo – fa riferimento alle condizioni inevitabili di minor attenzione dovute all’arrivo dell’estate: mascherine sempre meno presenti sui volti delle persone, purtroppo anche in luoghi molto affollati, e occasioni di frequentazione che appunto si moltiplicano in ogni città italiana. Sono ripartiti concerti e fiere, manifestazioni di piazza e grandi eventi, sono in corso le elezioni amministrative e i comizi pullulano da Nord a Sud.

Covid, forte crescita dei casi: quali regioni sono a rischio

L’incidenza dei nuovi casi, 504 ogni 100 mila abitanti, è cresciuta in una settimana del 62 per cento. La variante corre in 8 regioni, con la Sardegna in testa (680,7 casi su 100 mila abitanti), ma sono a rischio alto anche l’Abruzzo (533,1 casi), l’Emilia-Romagna (512), il Friuli-Venezia Giulia (552,4), il Lazio (672,7), la Sicilia (563,2), l’Umbria (560,9) e il Veneto (623). In particolare, ci sono due regioni che vedono la loro situazione ancora più a rischio: si tratta della Sicilia e dell’Umbria, che hanno superato pure la soglia di allerta (15%) per l’occupazione di posti letto riservati ai malati Covid. La soglia delle terapie intensive a livello nazionale ora è al 2,2%, un dato mai raggiunto nell’ultimo periodo e che tutti speravamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle. Preoccupa moltissima la velocità con cui si sta impennando: solo una settimana fa il valore si attestava all’1,9%. La colpa è principalmente della più contagiosa sottovariante del virus, la Omicron BA.5, che ha fatto riacquistare vigore e forza all’epidemia.