Covid, la variante Xe arriva in Italia: contagiati bimbo di un anno ed un 30enne

Nelle prossime settimana anziani e soggetti fragile dovranno sottoporsi alla quarta dose di vaccino. Al contempo, arriva però la conferma che la nuova variante Xe del Covid è giunta in Italia. Nel Veneziano, difatti, sono stati segnalati i primi due casi della variante nata dalla combinazione di Omicron 1 e 2.

I pazienti che l’hanno contratta sono un bimbo di un anno ed un trentenne: entrambi non sono in gravi condizioni. I sintomi sono un po’ di febbre, tosse e disturbi come quelli che causa l’influenza. Il sequenziamento dei loro due tamponi positivi è stato effettuato dal Laboratorio di Genetica e Citogenetica dell’ospedale all’Angelo di Mestre.

Il ragazzo era vaccinato con la prima e la seconda dose, mentre non aveva ricevuto la terza. Il piccolo, invece, non era vaccinato perché di età inferiore a 6 anni, l’età per poter essere ammessi alla profilassi