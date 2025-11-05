“Covo di pregiudicati e alcolizzati”, chiuso bar a Castel Volturno

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, a Castel Volturno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività di un pubblico esercizio, disposto ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), emesso dalla Questura di Caserta lo scorso 31 ottobre.

Il provvedimento, notificato presso un bar sito in località Destra Volturno, prevede la chiusura temporanea dell’attività commerciale per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La misura è scaturita da un’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri, a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti della zona.

Dalle verifiche svolte dai militari dell’Arma, infatti, è emerso che il bar in questione rappresentava un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali e soggetti dediti all’abuso di sostanze alcoliche, che spesso sostavano anche all’esterno del bar creando situazioni di disagio e preoccupazione tra i cittadini.

Le segnalazioni, iniziate già dai primi mesi del 2025, hanno condotto a diversi interventi, che hanno permesso di documentare una costante situazione di disturbo e pericolo sociale nella zona. Sulla base degli elementi raccolti, la Questura di Caserta ha emesso il provvedimento di sospensione, che è stato eseguito nella mattinata odierna.

L’azione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, finalizzate a garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle aree urbane della provincia.