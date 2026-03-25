Cozze e vongole vendute sul ciglio strada tra lo smog, scatta la denuncia nel Napoletano

Vongole e cozze vendute in strada in provincia di Napoli, sequestro e denuncia a Boscoreale. Continuano i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia a tutela della salute dei consumatori e per la verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di commercializzazione di prodotti della pesca, messi in campo dal Capo del Compartimento Marittimo Capitano di Fregata Andrea Pellegrino.
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