Credevano fosse morto, si presenta al suo funerale: “Non sono io quello nella bara”

Parenti e amici erano convinti che fosse morto in un incidente stradale e ne stavano celebrando il funerale. All’improvviso, però, il giovane di 22 anni che si credeva morto si è presentato alle proprie esequie. Questa la scena surreale di cui si sta discutendo negli ultimi giorni avvenuta a Villa Carmela, in Argentina.

Il sollievo dei parenti durante il funerale in Argentina

Tutti credevano che il ragazzo di appena 22 anni fosse rimasto ucciso in un incidente stradale, travolto da un camion. L’identità della vittima non era stata riconosciuta perchè il corpo era rimasto dilaniato dall’impatto e non aveva i documenti con sé. Il riconoscimento era quindi praticamente impossibile. I genitori del ragazzo recatisi alla polizia erano convinti che potesse trattarsi di loro figlio scomparso da giorni. Attraverso l’identificazione basata soltanto sugli abiti che la vittima aveva addosso e alcuni dettagli fisici hanno dedotto che la vittima fosse il figlio.

Mentre amici e familiari lo stavano piangendo durante la veglia funebre, il ragazzo ha interrotto il funerale destando panico e confusione tra i presenti. Sentimenti negativi che subito si sono tramutati in un’immensa gioia: “Molti erano spaventati, altri urlavano e piangevano. La verità è che eravamo sbalorditi” ha dichiarato una dei presenti.

Una volta lì, il 22enne ha anche svelato il mistero della sua scomparsa. Ha raccontato, infatti, di essere andato con alcuni amici in un paese vicino e di aver perso conoscenza dopo aver assunto della droga. Visto che non era riuscito ad avvisare nessuno, i genitori hanno creduto che fosse il ragazzo ucciso dal camion.

La vittima dell’incidente stradale

La polizia è stata immediatamente informata e il corpo è stato restituito alla famiglia di un paese vicino, che ha potuto piangere il proprio caro. La reale vittima dell’incidente era Maximiliano Enrique Acosta, 28 anni, di cui pochi giorni prima era stata denunciata la scomparsa.