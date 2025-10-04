Tragico incidente in scooter nel Casertano, Giuseppe Sanfelice muore a 17 anni

PUBBLICITÀ

Tragico incidente nella notte a San Prisco. È accaduto intorno alla mezzanotte in via Stellato, una delle strade più frequentate della movida cittadina. Un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Sanfelice, ha perso la vita in seguito a un violento scontro con lo scooter nei pressi dell’incrocio all’altezza del semaforo, vicino al bar Paradise.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, il giovane, originario di San Prisco, si è scontrato frontalmente con una Range Rover guidata da un ventenne di Portico di Caserta. L’impatto è stato fatale e per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Dopo i rilievi, la salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta.

Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco di San Prisco: “Questa notte un tragico incidente ha scosso la nostra comunità. Un giovane di 17 anni, Giuseppe Sanfelice, è deceduto a seguito di un incidente in via Agostino Stellato mentre era in sella alla sua moto. Una notizia che sconvolge tutta la nostra comunità. Alla mamma, al papà e al fratello le più sentite condoglianze da parte dell’intera amministrazione comunale. Giunga a loro, ai familiari e a quanti lo conoscevano la nostra vicinanza”.