Crescenzo Marino assolto in Appello: in primo grado era stato condannato a 10 anni

Nessun capo del gruppo delle Case celesti. Dunque nessuno ‘scettro’ del comando passato dal padre al figlio. La Seconda Sezione della Corte d’Appello di Napoli, dopo una lunga camera di consiglio durata diverse ore, ha assolto Crescenzo Marino dall’accusa di essere stato il capo del clan Marino e di aver ereditato il gruppo un tempo retto da suo padre, Gennaro Marino ‘o McKay.

Il processo che ha visto coinvolto Marino ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza mondiale attesi i rapporti di fraterna amicizia che intercorrono tra il Marino ed il noto rapper Geolier.

Numerosi infatti sono stati gli articoli di giornale e i contenuti pubblicati sui social media (soprattutto dopo la partecipazione di Geolier al festival di Sanremo) con i quali si rimarcava il legame di fraterna amicizia intercorrente tra i due giovani.

Un’amicizia mai celata dallo stesso Geolier che più volte ha citato l’amico nei testi delle proprie canzoni come nella canzone “nun sacc’ perdere” contenuta nell’album “Dio Lo sa Atto III”. Fondamentali per la difesa del giovane si è rivelata la difesa dei suoi legali, i penalisti Luigi Senese, Saverio Senese ed Emilia Granata (dello studio dell’avvocato Luigi Senese) con Marino junior che dopo essere stato condannato a 10 anni in primo grado è stato assolto con formula piena.

Un lavoro fondamentale quello svolto dalla difesa che, nonostante numerose intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia sopraggiunte nel corso del procedimento di primo grado, è riuscita a smontare la tesi accusatoria e a dimostrare l’innocenza di Marino junior che torna libero.