Criminalità, la ricetta di Alessandro Siani: “Meno retorica e più soluzioni per combatterla”

“Oggi qui al teatro Diana abbiamo parlato anche della morte 40 anni fa a Napoli del giornalista Giancarlo Siani e del contributo, nell’ambito della Stagione teatrale 2025-2026, di una produzione per le scuole intitolata ‘Giancarlo Siani cronista di strada’ di Peppe Celentano. Ecco, colgo l’occasione per dire che c’è sempre stata una linea d’ombra che comunque ci perseguita” ha affermato l’attore e regista Alessandro Siani a margine della presentazione della Stagione del teatro vomerese.

Alessandro Siani e la lotta alla criminalità

Durante l’incontro al Teatro Diana, l’attore napoletano ha voluto sottolineare anche quanto sia importante contrastare questa criminalità agguerrita che riempie il giornale di notizie struggenti ogni giorno. “Non bastano più le frasi banali e retoriche del tipo ‘queste cose non debbono accadere più’, bisogna semplicemente cercare di trovare la strada per affrontarle e risolverle. Sono cose talmente gravi che qualsiasi tipo di commento diventa retorico” ha affermato, rispondendo ai giornalisti sui recenti episodi di sangue nel napoletano che hanno registrato vittime giovanissime. “È un dolore, un dolore immaginare cose del genere – ha aggiunto Siani – un dolore per i familiari, per tutti quelli che assistono a fatti dolorosi, a tragedie”.

La nomination ai Nastri d’Argento per Siani

Parlando, poi, del suo spettacolo ‘Fake News’ ha detto: “Ho pensato, scrivendo lo spettacolo, a quella che per me è la prima fake, quella di Orson Welles, ma poi ho riflettuto su tutto quello che oggi ci circonda e ci condiziona”. Riferendosi, infine, al suo ultimo lavoro ‘Io e te dobbiamo parlare’ con Leonardo Pieraccioni, ha evidenziato: “Siamo riusciti a fare un film che aveva l’obiettivo di contribuire a far tornare il pubblico in sala; sono contento per la nomination ai Nastri d’Argento come migliore attore insieme con Leonardo. È stato un momento per me molto importante; ho pensato alla scrittura dello spettacolo, a qualcosa di nuovo, per stimolare una riflessione e un dibattito attraverso la risata” ha concluso l’attore e comico.

