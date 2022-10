Crisi economica, ottantenne sorpresa a rubare per fame al supermercato: “Non ditelo ai miei nipoti”

“Non chiami i carabinieri, non voglio che i miei nipote lo sappiano“. Sono le parole pronunciate da un’anziana signora di Ferentino, in provincia di Frosinone, al titolare del supermercato del piccolo centro in cui è stata sorpresa a rubare per fame.

E il titolare non solo non ha chiamato le forze dell’ordine, ma ha deciso deciso di regalarle la spesa. “Poteva essere mia madre – ha raccontato Francesco Sciucco del supermercato Sebòn al Messaggero – non mi sento un eroe e non mi piace apparire, quando posso cerco di aiutare gli altri“.

La signora è un’ottantaduenne del posto, vedova, che vive con una piccola pensione. Ha deciso di non chiedere aiuto ai suoi quattro figli perché anche loro sarebbero in difficoltà. I suoi nipoti sono sette. Dal supermercato ha preso soltanto beni di prima necessità, come il pane o il tonno. Quando è stata sorpresa dai dipendenti, aveva paura che i nipoti potessero scoprire il fatto. “Non chiamare i carabinieri“, ha chiesto. Una storia che racconta quanto le difficoltà, purtroppo, si stiano accentuando per diversi cittadini. (Repubblica)