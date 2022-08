Cristiano Ronaldo e Navas si allontanano da Napoli, arrivano brutte notizie

Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Tolosa: “Navas? Parliamo molto spesso insieme! È un portiere del PSG, domani sarà convocato”.

Fabian? L’abbiamo individuato da molto tempo, ne stiamo parlando. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto affari che sembravano fatti e che alla fine non sono state conclusi.

Leandro Paredes non farà parte del gruppo. Ha raggiunto l’accordo con la Juventus. La sua testa è altrove. Ho deciso di non convocarlo”.

Rai – Ronaldo non arriverà! Lo United non vuole pagare quasi tutto ingaggio, sfuma l’affare

Cristiano Ronaldo non arriverà al Napoli. Si conclude uno dei tormentoni di questo finale di mercato. La Rai attraverso l’esperto Ciro Venerato fa sapere che lo United non intende pagare quasi per intero lo stipendio del portoghese che dunque resterà in Inghilterra e non potrà disputare la Champions League per questa stagione.