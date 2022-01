Cristiano Ronaldo, lusso senza fine: jet privato da 20 mln per andare nel ristorante stellato a Madrid

Un jet privato per raggiungere la moglie e andare in un ristorante tristellato di Madrid. Non un lusso per tutti, ma per Cristiano Ronaldo sì. Il giocatore del Manchester United ha portato la sua compagna, Georgina Rodriguez, in un locale con tre stelle Michelen con un jet privato da 20 milioni di sterline.

A causa di un infortunio all’anca, Ronaldo non ha potuto partecipare alla partita della FA Cup contro l’Aston Vill. Per questo ha optato per mangiare un boccone dalle parti di Madrid, dove, inoltre, ha una villa da 4,8 milioni di sterline.

A riportare qualche dettaglio in più sul ristorante di lusso è il sito Dissapore: “Pare che la coppia abbia cenato lunedì sera all’Amos Restaurant dello chef Jesus Sanchez, uno dei due ristoranti del Rosewood Villa Magna Hotel nel Paseo de la Castellana di Madrid. L’hotel sarebbe un dei preferiti di Ronaldo sin dai tempi del Real Madrid. I due hanno cenato da soli, romanticamente non staccandosi gli occhi di dosso, entrambi vestiti di nero e col pancione di Georgina in bella mostra. I due non sono sono andati subito al ristorante, ma si sono prima rilassati sulla terrazza dell’hotel, ordinando da bere. Solo successivamente sono andati a mettere le gambe sotto al tavolo, come si suol dire, chiedendo un menu di prova da 72 sterline a testa incentrato su pesce e verdure fresche”.