Cristina D’Avena si confessa: “Perché non sono mamma? Ho preferito dedicarmi ad altri piaceri…”

Cristina D’Avena voce emblema dei cartoni animati festeggia i suoi quarant’anni di carriera: “Sono molto frizzante. Questo lavoro mi fa stare bene“. Cristina D’avena è uno dei volti più noti della televisione italiana, o meglio una delle voci più note. Col tempo ha saputo immergersi in progetti che si allontanavano dai film d’animazione guadagnandosi il consenso del pubblico di qualsiasi età.

Il racconto di Cristina D’Avena

All’alba del traguardo per i suoi 40anni di carriera, Cristina D’Avena si confessa: “quando canto e mi metto in gioco mi piace, così come la risposta del pubblico, anche se devo sempre migliorarmi e migliorare“. Dopo quattro decenni parla ancora con grande passione del suo lavoro e confessa: “mi piace accontentare me e il pubblico“.

Una donna in carriera a tutti gli effetti, che si è “fatta da se” senza temere il pregiudizio di donna=mamma. La cantante ha infatti “rinunciato” alla maternità per dedicare tutta se stessa alla carriera. “Non ho avuto un problema: semplicemente è stata una scelta-non-scelta. Ho dedicato la vita al mio lavoro: mi ci sono trovata da giovanissima, ho fatto tantissime canzoni e trasmissioni e, quando sei all’interno di una catena di montaggio di questo tipo, semplicemente non ci pensi. Non mi sono resa conto del tempo che passava, forse perché dovevo prendere troppe decisioni se mi fossi fermata“.

Non è però pentita di come le cose siano andate, contenta della sua vita e della sua posizione. “A differenza degli uomini, noi abbiamo un orologio biologico, e non trovo giusto che un uomo possa fare figli fino a 80 e le donne debbano fermarsi. Dovrebbero farlo anche loro, altrimenti ci saranno i nonni con i bambini, e diventerebbe una forma di egoismo” spiega.