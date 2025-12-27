PUBBLICITÀ
Crollano calcinacci dal cornicione su via Toledo, due turiste ferite alla testa

Di Nicola Avolio
Due ragazze romane di 22 e 25 anni sono rimaste ferite dalla caduta di calcinacci su via Toledo, a Napoli. Le ragazze sono state portate subito dai soccorsi all’ospedale dei Pellegrini, poco distante dalla zona.

La 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, e verrà sottoposta a scopo precauzionale ad una Tac, mentre la 25enne è stata raggiunta da alcune schegge.

Per entrambe le ferite appaiono lievi, ma la vicenda riaccende il faro sul pericolo di caduta calcinacci dai cornicioni: non è la prima volta che questo accade su via Toledo, arteria napoletana affollatissima anche nei giorni feriali e ancor di più in occasione delle feste.

Sul posto sono giunte la Polizia di Stato e la Polizia Municipale per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Tragedia solo sfiorata, dunque, soprattutto in considerazione del fatto che i calcinacci siano caduti proprio davanti l’ingresso di un negozio, fortunatamente chiuso per Santo Stefano.

“È indispensabile provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dei palazzi”, ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, “questa strada è già diventata un vero e proprio campo minato a causa della pavimentazione rotta e sconnessa, che provoca continue cadute, e già in passato ci sono stati distacchi di cornicioni con conseguenze ben più gravi. Chi non provvede alla manutenzione e mette a rischio l’incolumità delle persone non può restare impunito”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

