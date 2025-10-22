Crollano le nascite in Campania rispetto al 2024: si diventa mamme a più di 30 anni

PUBBLICITÀ

Natalità bassa anche in Campania, questo il dato pubblicato oggi dall’Istat relativo all’anno 2024. A conferma di un analisi già preoccupante anche i primi risultati del 2025 che ribadiscono un quadro decisamente allarmante.

In calo le nascite in Campania

I dati riferiti all’intera Nazione mostrano un calo pari al 2,6% rispetto al 2023 (con 369.944 nascite, quasi 10mila in meno rispetto ai dodici mesi precedenti), con 1,18 figli per donna (in diminuzione rispetto all’1,20 del 2023). In Campania, invece, si sale ad 1,26 figli per donna, con un calo però più marcato rispetto al dato nazionale, se si tiene conto che nel 2023 si era all’1,29.

PUBBLICITÀ

Ancora più evidente è il decremento, se si confronta il solo periodo compreso tra i mesi di gennaio e luglio, che permette all’Istat di fare un’analisi anche sul 2025. In questo caso nel 2024 ogni donna risulta avere 1,30 figli (dato in linea col 2023), che però cala vistosamente nel 2025 se si esaminano i mesi da gennaio a luglio, attestandosi a 1,22.

Proprio in relazione a quest’ultimo periodo (gennaio-luglio), la Campania vanta l’anno scorso 23.197 nati, contro i 23.795 del 2023. Molti meno sono i “fiocchi” appesi alle porte dei cittadini della regione tra gennaio e luglio 2025, quando i nati sono stati appena 21.693, calo del 6,5% rispetto al 2024. I tassi di natalità in Campania nel periodo gennaio-luglio restano più alti di quelli nazionali: 4,2 nel 2023 (in Italia è del 3,6), 4,2 anche nel 2024 (a livello nazionale sempre 3,6), mentre nel 2025 risulta del 3,9 (3,4 il dato complessivo del Paese).

Un dato più alto per le cittadine straniere

Se il numero medio dei figli per donna in Campania è di 1,26 (1,18 a livello nazionale), a tenere alta la media sono però le cittadine di origine straniera. Il dato di quest’ultime è 1,71 (più basso di quello complessivo, pari a 1,79), mentre è di 1,25 per le cittadine italiane. L’età media al parto è 32,3 (in Italia è 32,6), con le stranieri che diventano genitori prima (29,8) a fronte delle “campane doc” (media 32,4). Venti anni prima, nel 1995, stando sempre a quanto rilevato dall’Istat, l’età media al parto per tutti gli ordini di nascita era pari a 28,9.