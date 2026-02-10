PUBBLICITÀ
HomeCronacaCrollo a Casoria, la rabbia del residente: "Sarò il vostro incubo"
CronacaCronaca locale

Crollo a Casoria, la rabbia del residente: “Sarò il vostro incubo”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Crollo a Casoria, la rabbia del residente:
Crollo a Casoria, la rabbia del residente: "Sarò il vostro incubo"
PUBBLICITÀ

Sabato il prefetto di Napoli Michele di Bari ha presieduto una nuova riunione di aggiornamento sulle problematiche di dissesto statico che continuano a registrarsi su alcuni fabbricati a Casoria. Hanno partecipato all’incontro il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, l’assessore alla protezione civile della Regione Campania Fiorella Zabatta, i referenti dei Vigili del fuoco, delle forze di polizia, della Protezione civile regionale e della Asl Napoli 2 Nord. Antonio Maida si è fatto portavoce degli sfollati: “Sarò presente quando farete i rappezzi, sarò il vostro incubo”.

I dissesti a Casoria

Il sindaco di Casoria ha parlato di un nuovo dissesto che ha interessato due edifici in corso Umberto I per i quali è stato necessario procedere agli sgomberi delle famiglie residenti, alcune delle quali ospitate nelle stesse strutture alberghiere messe a disposizione per gli sfollati di via Cavour.

PUBBLICITÀ

La Protezione civile regionale continua a garantire costante assistenza ai cittadini nel presidio organizzato nei locali della biblioteca comunale dove opera anche il presidio sanitario assicurato dalla Asl Napoli 2 Nord. Le forze dell’ordine proseguono nei servizi di vigilanza e controllo di tutta l’area anche in funzione anti sciacallaggio.

Bene ha inoltre rappresentato che i Vigili del fuoco procederanno ai lavori di messa in sicurezza degli elementi sporgenti dalla palazzina crollata in via Cavour e che ciò consentirà a molte famiglie di tornare nelle proprie abitazioni. Procedono le verifiche tecniche relative agli stabili di Vico VII Padre Ludovico da Casoria, anche con l’aiuto dei proprietari delle stesse abitazioni.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati