Crollo costone al Parco Carelli a Posillipo, pompieri al lavoro: interdetto l’accesso alle auto

Questa mattina, a seguito delle forti piogge che da giorni interessano la città, si è verificato il crollo parziale di una muratura in mattoni di tufo a sostegno degli spazi esterni di una abitazione privata. La muratura interessata dal dissesto è posta al di sopra di un costone tufaceo posto in prossimità dell’ingresso del civico 23 del Parco Carelli a Posillipo. Il cedimento, segnalato dagli abitanti del parco, ha provocato forte spavento e disagi alla viabilità locale.

Il materiale franato ha invaso parte del sottostante viale di ingresso al civico n. 23, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, impegnati nella valutazione delle condizioni di sicurezza dell’area. Attualmente, è interdetto unicamente l’accesso carrabile del civico n. 23, ma non quello pedonale, mentre via Parco Carelli resta comunque transitabile.

Da informazioni assunte a seguito di un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune, i proprietari del muro crollato hanno già incaricato una ditta specializzata per avviare gli interventi per la messa in sicurezza dell’area, propedeutici ai successivi lavori di consolidamento e ricostruzione del muro crollato. Nel frattempo, la zona è presidiata dalla Protezione Civile comunale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare l’evoluzione della situazione.

L’Amministrazione comunale segue con attenzione gli sviluppi e invita la cittadinanza alla massima prudenza nell’area interessata.