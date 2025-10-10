PUBBLICITÀ
Da Giugliano a Marcianise per rapinare l'ufficio postale, preso in flagranza

Momenti di tensione stamattina a Marcianise, dove un ragazzo di Giugliano è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di un tentativo di rapina all’ufficio postale. Si tratta di un minorenne ora rinchiuso nell’Istituto di prima accoglienza dei colli Aminei in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si celebrerà la prossima settimana. E’ difeso dall’avvocato Luigi Poziello.

I fatti sono avvenuti stamattina. Due malviventi, giunti sul posto a bordo di una Fiat Panda grigia, armati e con il volto coperto da passamontagna, hanno tentato il colpo alle Poste.

Proprio in quel momento, una pattuglia della polizia municipale stava effettuando un normale servizio di controllo. Gli agenti hanno subito notato l’uomo al volante: quando ha tentato di fuggire, è stato bloccato, disarmato e ammanettato dopo un breve inseguimento a piedi. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato di Polizia, che hanno raccolto testimonianze e avviato le indagini per rintracciare il rapinatore in fuga.

 

