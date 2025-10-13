PUBBLICITÀ
Da Giugliano al Casertano per un furto, incidente dopo la fuga: 2 arresti

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Prima il furto nell'azienda di fiori, poi si schiantano durante la fuga: due arresti nel Casertano
Nel tardo pomeriggio di ieri in via Armando Diaz a Cancello ed Arnone, nel casertano, due uomini di nazionalità tunisina sono stati arrestati dai Carabinieri al termine di un inseguimento culminato in un incidente stradale e in un incendio.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, nella notte i due soggetti – identificati in un 43enne e un 34enne, entrambi domiciliati a Giugliano in Campania e già noti alle forze dell’ordine – si sarebbero introdotti, insieme a un terzo complice in corso di identificazione, all’interno dell’azienda di vendita di prodotti floreali di Cancello ed Arnone.

I malviventi, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, hanno asportato un carico di fiori secchi del valore di circa 5mila euro, fuggendo poi a bordo di un furgone Fiat Iveco privo di targa.

Ad accorgersi del furto è stato lo stesso titolare dell’impresa, che non ha esitato a inseguire i ladri con un altro furgone di proprietà della ditta.

L’inseguimento si è protratto per alcune centinaia di metri su via Diaz, fino a quando entrambi i veicoli sono usciti di strada in una zona rurale. A seguito dell’impatto, il mezzo dei malviventi ha preso fuoco, costringendo gli occupanti ad abbandonarlo rapidamente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.

Ferito anche il proprietario dell’azienda nel tentativo di fermarli

I due autori del furto sono stati bloccati dai militari dell’Arma nei pressi del furgone incendiato. Anche il titolare dell’azienda è rimasto ferito nel tentativo di bloccarli.

L’uomo, trasportato all’ospedale di Aversa, ha riportato una frattura all’avambraccio destro. È stato trattenuto in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

I malviventi, invece, sono stati trasportati rispettivamente, presso l’ospedale di Caserta per una frattura al piede destro e un sospetto trauma alla colonna vertebrale e presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, non in pericolo di vita.

Appena dimessi, i due tunisini arrestati in flagranza di reato per rapina impropria in concorso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno ristretti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Indagini in corso volte all’identificazione del terzo complice.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

